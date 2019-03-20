Тина Кароль очаровала сеть стройными ногами (фото)
11:19, 20 марта 2019Общество
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Исполнительница появилась в трикотажном платье.
Артистка находится в США / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась в сети снимком из Нью-Йорка, которым очаровала фанов.
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На опубликованном в Instagram артистка изображена в кафе с чашечкой кофе в руках. Она одета в короткое белое трикотажное платье и салатовую накидку. Дополнила образ Тина Кароль бежевым пальто и белыми сапогами.
Певица традиционно сделала акцент на губы темно-красной помадой. Ее волосы уложены волнами. Подписчики обратили внимание на стройные ноги поп-дивы.
Как сообщал УНИАН, в США Тина Кароль презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.
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