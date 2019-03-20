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Тина Кароль очаровала сеть стройными ногами (фото)

11:19, 20 марта 2019
Общество
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Артистка находится в США / фото instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram артистка изображена в кафе с чашечкой кофе в руках. Она одета в короткое белое трикотажное платье и салатовую накидку. Дополнила образ Тина Кароль бежевым пальто и белыми сапогами.

Певица традиционно сделала акцент на губы темно-красной помадой. Ее волосы уложены волнами. Подписчики обратили внимание на стройные ноги поп-дивы.

#tinakarol #тинакароль

Сообщение, распространенный Tina Karol (@tina_karol)

Как сообщал УНИАН, в США Тина Кароль презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.

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Теги: #фото#Тина Кароль