Тина Кароль в дорогих нарядах отправилась покорят Америку (фото, видео)

В США певица презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv, и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.

Украинская певица Тина Кароль отправилась покорять Америку. Артистка поехала в Нью-Йорк с амбициозными планами и поделилась успехами на своей странице в Instagram.

«Мечтать смело - девиз победителей! Бережём силы. Дальше будет ещё интереснее!», - заинтриговала Тина.

В США певица презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv, и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.

«Может быть, удастся артисту с нашей территории сделать что-то положительное для своей страны. Мне бы хотелось для Украины сделать что-то памятное. Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ», - рассказала певица.

Для поездки Тина тщательно подбирала гардероб. Во время интервью на радио она появилась в желтом пальто из эко-кожи от украинского бренда Dafna May, блестящих леггинсах и ботильонах от Louis Vuitton.

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль во время съемок шоу "Голос країни", на котором она выступает в качестве звездного тренера, появилась в сдержанном, но эффектном наряде.