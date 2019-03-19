"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Певица нарядилась во все черное и сделала яркий макияж.

Ани Лорак поделилась с фанатами очередным селфи, сделанном в автомобиле.

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Фото певица разместила в Instagram.

Певица нарядилась во все черное и сделала яркий макияж. Но особенное внимание пользователей привлекла ее улыбка. По мнению подписчиков, из-за "уколов красоты" она стала похожа на "улыбку Фантомаса". Кроме того, пользователи считают, что Лорак поставила себе виниры.

Как сообщал УНИАН, Лорак похвасталась снимком со звездой Голливуда и Киркоровым.