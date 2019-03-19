MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Казахстане (фото)

По словам MARUV, она выступает в жанре "интеллигентная провокация".

Одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV выступила в Астане (Казахстан) в ночном клубе ZAZA.

Артистка покоряла публику дерзкими и эффектными образами. Фотоотчет события она показала на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках MARUV и ее подтанцовка предстали в откровенных нарядах, чем завели публику в Казахстане. Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".

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Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.