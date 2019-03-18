"Вскрыли душу": Монатик расплакался в эфире шоу "Голос страны" (видео)

Участники команды Монатика - девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар и Александр Мороз - произвели своим номером настоящий фурор.

В эфире канала "1+1" состоялся 9 эфир вокального шоу "Голос країни-9". Подопечные тренеров продолжают соревноваться между собой на рингах и бороться за место в проекте.

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Участники команды Монатика - девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар и Александр Мороз - произвели своим номером настоящий фурор, заставив своего наставника расплакаться.

Выступление дуэта назвали пока сильнейшим в "боях" 9 сезона. Участники проекта сошлись на "ринге" с хитом британского исполнителя Тома Оделла. Выступление оказалось настолько сильным, что Дан Балан не решился его комментировать и выбирать кого-то одного из вокалистов.