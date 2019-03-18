"Вскрыли душу": Монатик расплакался в эфире шоу "Голос страны" (видео)
В эфире канала "1+1" состоялся 9 эфир вокального шоу "Голос країни-9". Подопечные тренеров продолжают соревноваться между собой на рингах и бороться за место в проекте.
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Участники команды Монатика - девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар и Александр Мороз - произвели своим номером настоящий фурор, заставив своего наставника расплакаться.
Выступление дуэта назвали пока сильнейшим в "боях" 9 сезона. Участники проекта сошлись на "ринге" с хитом британского исполнителя Тома Оделла. Выступление оказалось настолько сильным, что Дан Балан не решился его комментировать и выбирать кого-то одного из вокалистов.
"Вы как хирурги - вскрываете душу", - отметил в своем комментарии Потап. При этом продюсер похвалил не только конкурсантов, но и их наставника, который не смог сдержать слез.
Как сообщал УНИАН, ранее продюсер Потап и молдавский певец Дан Балан, судьи вокального проекта "Голос країни-9", серьезно повздорили в ходе 8 выпуска, который прошел 10 марта в эфире телеканала "1+1".