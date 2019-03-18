Даша Астафьева показала аппетитные формы в черном корсете (фото)

Украинская секс-бомба Астафьева опубликовала фото, на котором запечатлена в черном эротическом корсете-боди, украшенном круглыми бусинами.

Певица Даша Астафьева, которая недавно похвасталась аппетитными формами в новом клипе, снова порадовала фанатов горячим снимком. Даша опять выбрала откровенный костюм.

На своей страничке в Instagram Астафьева опубликовала фото, на котором запечатлена в черном эротическом корсете-боди, украшенном круглыми бусинами. Образ понравился многим поклонникам, но некоторые все равно сочли его пошлым и вульгарным.

Как сообщал УНИАН, накануне Даша Астафьева потрясла пышными формами в новом клипе.