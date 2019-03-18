Даша Астафьева показала аппетитные формы в черном корсете (фото)
15:08, 18 марта 2019Общество
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Украинская секс-бомба Астафьева опубликовала фото, на котором запечатлена в черном эротическом корсете-боди, украшенном круглыми бусинами.
Звезда продемонстрировала фигуру / фото УНИАН
Певица Даша Астафьева, которая недавно похвасталась аппетитными формами в новом клипе, снова порадовала фанатов горячим снимком. Даша опять выбрала откровенный костюм.
На своей страничке в Instagram Астафьева опубликовала фото, на котором запечатлена в черном эротическом корсете-боди, украшенном круглыми бусинами. Образ понравился многим поклонникам, но некоторые все равно сочли его пошлым и вульгарным.
Как сообщал УНИАН, накануне Даша Астафьева потрясла пышными формами в новом клипе.
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