Ани Лорак рассорила сеть своей грудью (фото)

Поклонники обратили внимание на грудь певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак удивила сеть новым фото.

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена возле окна с бокалом в руках. Певица одета светло-голубую обтягивающую кофту с открытыми плечами. Такой наряд выгодно подчеркнул грудь исполнительницы.

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"Правильные мысли рождают правильные действия. И мы, только мы, выбираем свою реальность", - говорится в посте Ани Лорак.

Одни поклонники обратили внимание на грудь певицы, считая, что она увеличила ее с помощью пластической операции.

"Я не понимаю, зачем нужна бабская грудь? Это такие неудобства. Куда симпатичнее девичья и аккуратная", "На фоне большого бюста не лезут в голову правильные мысли", - пишут в комментариях.

Другие же фаны возмущены такими словами, говорят, что у певицы все - натуральное.