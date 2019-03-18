Надя Дорофеева завела сеть аппетитными формами (фото)

Подписчики по достоинству оценили фигуру певицы.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила отличную фигуру на фото.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует на стульчике, развернувшись спиной к камере. "Уже делаем постановку на новую песню "Время и Стекло". Будет жарко", - написала она в посте.

Подписчики сразу же похвали Дорофееву за отличную физическую форму: "Самая красивая", "Попка - супер", "Попа, как у Ким", "Очень красивая спина и осанка!", "Спортсменка".

Ранее украинская певица MARUV, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну на песенном конкурсе в Израиле, показала откровенное фото.