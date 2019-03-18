Надя Дорофеева завела сеть аппетитными формами (фото)
12:33, 18 марта 2019Общество
133 0
Подписчики по достоинству оценили фигуру певицы.
Дорофеева опубликовала новое фото / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила отличную фигуру на фото.
Читайте такжеНастя Каменских похвасталась сочными формами (фото)
На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует на стульчике, развернувшись спиной к камере. "Уже делаем постановку на новую песню "Время и Стекло". Будет жарко", - написала она в посте.
Подписчики сразу же похвали Дорофееву за отличную физическую форму: "Самая красивая", "Попка - супер", "Попа, как у Ким", "Очень красивая спина и осанка!", "Спортсменка".
Ранее украинская певица MARUV, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну на песенном конкурсе в Израиле, показала откровенное фото.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter