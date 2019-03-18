"Красотка и талант!": Maruv покорила сеть новой фотосессией

Компанию певице составил знаменитый диджей и соавтор ее песен.

Известная певица Maruv, которая после скандала отказалась представлять Украину на Евровидении, приняла участие в стильной фотосессии для турецкого глянцевого издания Hello!

Снимки исполнительница обнародовала в Instagram и представила своего партнера по фотосету – знаменитого в Турции ди-джея и продюсера Фарука Сабанджы, который является соавтором песни Maruv For You.

Традиционно сексапильная певица позировала перед камерой в откровенных нарядах, подчеркивающих все достоинства ее безупречной фигуры. На страницах глянца она предстала в черном прозрачном наряде, сквозь которое просвечивалось соблазнительное нижнее белье. Пикантный образ артистка дополнила шляпкой и сапогами.

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Второй образ Maruv для фотосессии - ультракороткое кожаное мини-платье, которое подчеркнуло стройные ноги звезды и ее пышный бюст. Оригинальности образу придали белые объемные рукава, дополнившие горячий look артистки. Завершили сексуальный образ очки, традиционно обувь на высоких каблуках и чокер на шее.

Поклонники оставили под фотосессией в блоге певицы множество самых разнообразных комментариев.

"Красотка и талант!", "Шикардос", "Турок есть турок", "Как-то он не вписывается в эту фотосессию. Как-будто парень мимо проходил и его заставили пофоткаться", "Вдохновляет", "Красиво смотритесь вместе", - написала интернет-публика.