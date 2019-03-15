Украинская секс-бомба Астафьева потрясла пышными формами в новом клипе (видео)

Астафьева представила видео на песню Playmate .

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, известная своими откровенными образами, выпустила новый провокационный клип.

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Видео на песню Playmate опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

Композиция войдет в новый альбом артистки, выход которого запланирован на 2019-й год.

В песне Астафиева вспоминает свое сотрудничество с журналом Playboy. Playmate называют девушек, представленных на развороте журнала как девушка месяца. Астафьева получила этот "титул" в 2009 году, засветившись в юбилейном 55-м выпуске Playboy, что и принесло ей популярность.

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева в "черной икре" похвасталась аппетитными формами.