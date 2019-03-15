"Адский коктейль": Тина Кароль в откровенном наряде взволновала сеть (фото)
16:48, 15 марта 2019Общество
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Кароль "засветила" грудь в платье с откровенным декольте.
Тина Кароль свела с ума подписчиков откровенным нарядом / фото instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль очаровала подписчиков чувственным и довольно откровенным образом.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она в голубом платье с откровенным декольте и вставками со шнуровкой по бокам. Дополнили образ серьги с жемчугом и "фирменные" красные губы.
Такой образ вызвал бурную реакцию среди подписчиков Кароль.
"Богиня", "Голубые глазки и красные губки - это адский коктейль для мужчин", "Шикарная", "Шея и губы просят о поцелуе", "Схожу с ума", "Глаза так и манят", "Таинственная", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Кароль поразила поклонников чувственными фото.
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