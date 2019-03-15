"Не верю!": Ани Лорак показала фото в непривычном образе

Увидеть певицу в джинсах - непривычно, ведь она предпочитает наряды откровеннее.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, показала новое фото в непривычном образе и нарвалась на критику. Некоторые подписчики сочли ее снимок "прилизанным".

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она позирует в теплой коричневой кофте и джинсах, что весьма непривычно для Ани Лорак, предпочитающей откровенные платья и юбки.

Многим фото певицы понравилось, однако некоторые фанаты сочли кадр постановочным и наигранным.

"Теплое фото", "Такой уютный образ", "Красавица", "Сфотай типа читаю", "Что-то не видно, как вы читаете", "Исхудала совсем", "Постановочное фото, ненатурально. Не верю!", "Слишком всё прилизано!", - пишут в комментариях.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.