цей матеріал доступний українською

"Красивая пара": Настя Каменских и Потап показали утреннее фото

09:50, 15 марта 2019
Общество
1789 0
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux

Читайте такжеТина Кароль сверкнула бюстом в полупрозрачном платье (фото)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, под которым сразу же развернулись обсуждения по поводу романтических отношений Потапа и Насти.

В кадре певица позирует без макияжа за столом с кофе. Рядом - Потап. "Красивая пара", "Нельзя быть такой красивой", "Красивое фото, на нем вы, кстати, очень похожи", - пишут в комментариях.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Потап#Настя Каменских