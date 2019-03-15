"Красивая пара": Настя Каменских и Потап показали утреннее фото
09:50, 15 марта 2019Общество
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В кадре артистка появилась без макияжа.
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото с Потапом, чем подогрела слухи о романе с ним.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, под которым сразу же развернулись обсуждения по поводу романтических отношений Потапа и Насти.
В кадре певица позирует без макияжа за столом с кофе. Рядом - Потап. "Красивая пара", "Нельзя быть такой красивой", "Красивое фото, на нем вы, кстати, очень похожи", - пишут в комментариях.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.
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