"Бедра-убийцы": Астафьева в "черной икре" похвасталась аппетитными формами (фото)

Подписчики бурно отреагировали на фото, написав множество комментариев.

Украинская секс-бомба Даша Астафьева вновь порадовала подписчиков откровенными фото.

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она одета в черный корсет с бусинами, напоминающими черную икру.

Подписчики бурно отреагировали на фото, написав множество комментариев.

"Как вкусно", "Бедра-убийцы", "Икры чёрной захотелось сразу!", "Шикарная", "Черная икорочка", "Бомба", "Это божественно", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Астафьева шокировала серией эротичных фото.