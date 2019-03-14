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"Бедра-убийцы": Астафьева в "черной икре" похвасталась аппетитными формами (фото)

17:40, 14 марта 2019
Общество
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Даша Астафьева порадовала подписчиков эротичными фото / фото instagram.com/da_astafieva

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она одета в черный корсет с бусинами, напоминающими черную икру.

фото instagram.com/da_astafieva

Подписчики бурно отреагировали на фото, написав множество комментариев.

"Как вкусно", "Бедра-убийцы", "Икры чёрной захотелось сразу!", "Шикарная", "Черная икорочка", "Бомба", "Это божественно", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Астафьева шокировала серией эротичных фото.

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Теги: #Даша Астафьева