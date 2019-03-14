"Бедра-убийцы": Астафьева в "черной икре" похвасталась аппетитными формами (фото)
17:40, 14 марта 2019Общество
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Подписчики бурно отреагировали на фото, написав множество комментариев.
Даша Астафьева порадовала подписчиков эротичными фото / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская секс-бомба Даша Астафьева вновь порадовала подписчиков откровенными фото.
В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она одета в черный корсет с бусинами, напоминающими черную икру.
фото instagram.com/da_astafieva
Подписчики бурно отреагировали на фото, написав множество комментариев.
"Как вкусно", "Бедра-убийцы", "Икры чёрной захотелось сразу!", "Шикарная", "Черная икорочка", "Бомба", "Это божественно", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Астафьева шокировала серией эротичных фото.
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