Седокова поразила сеть своими персиками (фото)

На снимках Седокова позирует в соблазнительных ретро-нарядах, подчеркивающих ее грудь.

Украинская певица Анна Седокова, которая не скрывает того, что любит вкусно поесть совместила приятное с полезным и устроила себе фотосессию с собственной линейкой сладостей.

Фотографии артистка опубликовала в Instagram.

Певица не упустила возможности также "засветить" на снимках свои соблазнительные формы. На фото Седокова позирует в соблазнительных ретро-нарядах, подчеркивающих ее грудь.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских очаровала сеть нежным образом.