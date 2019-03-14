цей матеріал доступний українською

Седокова поразила сеть своими персиками (фото)

16:23, 14 марта 2019
Общество
773 0
Instagram Анна Седокова

Украинская певица Анна Седокова, которая не скрывает того, что любит вкусно поесть совместила приятное с полезным и устроила себе фотосессию с собственной линейкой сладостей.

Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова

Фотографии артистка опубликовала в Instagram.

Певица не упустила возможности также "засветить" на снимках свои соблазнительные формы. На фото Седокова позирует в соблазнительных ретро-нарядах, подчеркивающих ее грудь.

Instagram Анна Седокова

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских очаровала сеть нежным образом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Анна Седокова