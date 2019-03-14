Седокова поразила сеть своими персиками (фото)
16:23, 14 марта 2019Общество
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На снимках Седокова позирует в соблазнительных ретро-нарядах, подчеркивающих ее грудь.
Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова, которая не скрывает того, что любит вкусно поесть совместила приятное с полезным и устроила себе фотосессию с собственной линейкой сладостей.
Instagram Анна Седокова
Instagram Анна Седокова
Фотографии артистка опубликовала в Instagram.
Певица не упустила возможности также "засветить" на снимках свои соблазнительные формы. На фото Седокова позирует в соблазнительных ретро-нарядах, подчеркивающих ее грудь.
Instagram Анна Седокова
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских очаровала сеть нежным образом.
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