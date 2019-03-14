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"Состояние не улучшается": врачи воссоздали картину болезни известной российской певицы

15:16, 14 марта 2019
Общество
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Появились новые данные о состоянии Началовой / фото instagram.com/julianachalova

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что примерно семь лет назад у артистки обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку.

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"Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа", - говорится в сообщении. 

Стало известно, что у Началовой появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени.

"Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом — по всей видимости — начался абсцесс. Поднялась температура, потом госпитализация, ухудшилось состояние, нагрузка на почки. Тогда ее и перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние не улучшается", - рассказали в Mash.

Как сообщалось, известную российскую певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы. На днях певицу госпитализировали из-за сильного скачка сахара в крови.

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Теги: #Россия#певица