"Состояние не улучшается": врачи воссоздали картину болезни известной российской певицы

Артистку перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние не улучшается.

Врачи восстановили картину болезни известной российской певицы Юлии Началовой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что примерно семь лет назад у артистки обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку.

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"Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа", - говорится в сообщении.

Стало известно, что у Началовой появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени.

"Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом — по всей видимости — начался абсцесс. Поднялась температура, потом госпитализация, ухудшилось состояние, нагрузка на почки. Тогда ее и перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние не улучшается", - рассказали в Mash.

Как сообщалось, известную российскую певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы. На днях певицу госпитализировали из-за сильного скачка сахара в крови.