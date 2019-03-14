Ани Лорак щеголяла на концерте в РФ в вульгарных нарядах (фото)

В stories можно увидеть, как Лорак танцует в окружении мужчин.

Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает гастролировать в России.

Она опубликовала видео с выступления в Новосибирске. Ролики опубликованы в Instagram-stories артистки.

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На видео певица выступает на сцене в РФ со своим шоу "Дива". Можно увидеть, какие откровенные наряды предпочитает артистка: то она появляется в образе царицы Клеопатры в облегающем полупрозрачном комбинезоне, окружена мужчинами из подтанцовки; то в черном комбинезоне с экстремальным декольте.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.