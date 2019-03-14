Етапованого из Керчи Балуха "нашли" в Ярославле

Правозащитникам пока не удалось узнать, в какую из семи колоний, находящихся в Тверской области, этапируют украинского политзаключенного.

Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух с 10 марта находится в Ярославле.

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Об сообщает Крымская правозащитная группа. "После того, как Владимира Балуха вывезли из керченской колонии, он 18 февраля 2019 года прибыл в СИЗО №1 Краснодара, 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире", - говориться в сообщении.

Также сказано, что адвокату украинца официально подтвердили в Управления федеральной службы наказаний РФ по Краснодарскому краю, что Балух убыл в "распоряжение УФСИН России по Тверской области согласно указанию ФСИН России".

"Крымской правозащитной группе известно, что Владимир Балух во время этапа 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле", - заявили правозащитники.

В Тверской области находится семь колоний, в какой именно колонии будут содержать Балуха - пока точно не известно.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.