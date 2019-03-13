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Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса (видео)

12:48, 13 марта 2019
Общество
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Артистка Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. 

По словам артистки, сама Украина не воспринимала ее таковой. Об этом она рассказала в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову в проекте "Эмпатия Манучи".

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"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей", — заявила Брежнева, родившаяся в Днепродзержинске (ныне Каменское).

"Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - добавила артистка.

Ранее известный композитор и продюсер Константин Меладзе, муж Веры Брежневой, поделился подробностями личной жизни.

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Теги: #Вера Брежнева