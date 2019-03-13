Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса (видео)

Оказалось, что Вера Брежнева не считает себя украинской певицей.

Артистка Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.

По словам артистки, сама Украина не воспринимала ее таковой. Об этом она рассказала в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову в проекте "Эмпатия Манучи".

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"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей", — заявила Брежнева, родившаяся в Днепродзержинске (ныне Каменское).

"Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - добавила артистка.

Ранее известный композитор и продюсер Константин Меладзе, муж Веры Брежневой, поделился подробностями личной жизни.