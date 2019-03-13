Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса (видео)
Артистка Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.
По словам артистки, сама Украина не воспринимала ее таковой. Об этом она рассказала в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову в проекте "Эмпатия Манучи".
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"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей", — заявила Брежнева, родившаяся в Днепродзержинске (ныне Каменское).
"Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - добавила артистка.
Ранее известный композитор и продюсер Константин Меладзе, муж Веры Брежневой, поделился подробностями личной жизни.