Певица из непризнанной республики представит Молдову на Евровидении-2019 (видео)

Победителем национального отборочного этапа стала Анна Одобеску с песней Stay.

Представлять Молдову на Евровидении 2019 будет певица из непризнанного Приднестровья.

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Победительницей нацотбора в Молдове стала Анна Одобеску из города Дубоссары. На международном песенном конкурсе девушка выступит с песней Stay, пишет ТАСС.

Как отмечает девушка, участники группы DoReDos, представлявшие Молдову в 2018 году, и коллектива Sunstroke, занявшие третье место на Евровидении 2017, — уроженцы непризнанного Приднестровья.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.