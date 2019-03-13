Петиция о легализации медицинского каннабиса собрала необходимое количество голосов для рассмотрения Радой

Петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей, необходимых для дальнейшего рассмотрения властью.

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Согласно данным на сайте Верховной Рады, инициатива "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан" набрала в настоящее время 25065 подписей.

«Все нижеподписавшиеся требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потере веса при СПИД, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых болезней», - говорится в петиции.

Инициатива требует путем внесения изменений в законодательство обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли; создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов; урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта.

«Нужно урегулировать законодательство, отрицающее научную истину. Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению», - отмечает автор петиции.

Инициатива была зарегистрирована 30 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине. "Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да. Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - написала она в Facebook.

Также она отметила, что медицинский каннабис имеет "множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах".

Супрун напомнила, что в Украине любое использование каннабиса запрещено.

Согласно закону Украины об обращениях граждан, электронная петиция, адресованная ВРУ, должна набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан в течение трех месяцев с момента опубликования. После этого на сайте парламента в течение трех рабочих дней должны опубликовать данные о начале рассмотрения электронной петиции.