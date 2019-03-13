"Страшно красиво": Леся Никитюк поразила фанатов своими формами в полосатом купальнике (фото)

Леся Никитюк сейчас находится в Египте и регулярно постит в Instagram свои фото.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк поразила фанатов новым фото в купальнике.

На своей странице в Instagram известная телеведущая показала снимок, сделанный на яхте в Красном море недалеко от египетского курорта Шарм-ель-Шейх.

На снимке Леся Никитюк в панамке и солнцезащитных очках сидит на рейлинге яхты, закинув ногу на ногу. В этот раз Никитюк надела закрытый черно-белый полосатый купальник.

"Ребятки, сегодня мы отправились на снорклинг... Очень клево, смотрите сторис, увидите там дельфинов", - подписала фото Леся Никитюк.

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Поклонники Леси Никитюк рассыпались в комплиментах ведущей, высоко оценив ее фигуру. "Красотка наша"; "Какая фигурка, шик просто"; "Богиня - она и в Африке Богиня"; "Леся, аккуратно, акул никто не отменял"; "Купальник шикарный, как и Вы"; "Симпатичная и красивая девушка"; "Не ну это уже очень красиво"; "Какая красивая фигура"; "Офигенный купальник"; "Леся самая чёткая"; "А ноги, ноги, ноги красотка"; "Купальник просто огонь, секси!"; "Страшно красиво"; "Афигеть фигура!!!! Стройная, как березка!", - пишут подписчики телезвезды в комментариях к фото.

Напомним, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото.

Справка УНИАН. Снорклинг (сноркелинг) - вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами.