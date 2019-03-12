Без зубов: Лобода показала свое детское фото с матерью

Этим фото Лобода поздравила маму с днем рождения.

Сбежавшая в РФ украинская певица Светлана Лобода поздравила свою маму Наталью с днем рождения, выложив фото из семейного архива.

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На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, маленькая Светлана сидит на руках у своей мамы, демонстрируя "беззубую" улыбку.

"Наша любимая мамочка, с днем твоего рождения!!! Будь здорова и счастлива. Ты - наше все. Широко открытыми глазами и зубами улыбаюсь и сейчас", - подписала фото певица.

К поздравлениям присоединились и подписчики артистки, которые оставили под фото множество комментариев с пожеланиями.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала фото в нижнем белье.