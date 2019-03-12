Без зубов: Лобода показала свое детское фото с матерью
19:47, 12 марта 2019Общество
109 0
Этим фото Лобода поздравила маму с днем рождения.
Лобода показала свое детское фото / фото instagram.com/lobodaofficial/
Сбежавшая в РФ украинская певица Светлана Лобода поздравила свою маму Наталью с днем рождения, выложив фото из семейного архива.
Читайте такжеЛобода в купальнике и жилетке раздвинула обнаженные ноги, сидя на диване (фото)
На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, маленькая Светлана сидит на руках у своей мамы, демонстрируя "беззубую" улыбку.
"Наша любимая мамочка, с днем твоего рождения!!! Будь здорова и счастлива. Ты - наше все. Широко открытыми глазами и зубами улыбаюсь и сейчас", - подписала фото певица.
К поздравлениям присоединились и подписчики артистки, которые оставили под фото множество комментариев с пожеланиями.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала фото в нижнем белье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter