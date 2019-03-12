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Ани Лорак блеснула естественной красотой (фото)

19:39, 12 марта 2019
Общество
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Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/anilorak

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором крупным планом показала свое лицо. На снимке у "дивы" почти нет макияжа. Фаны сразу же отметили, что Ани Лорак выглядит свежо и эффектно. 

"Ну, наконец-то нормальное фото!", "Самая красивая", "Обожаю такие легкие фото", "Вы невероятно красива", "Какая солнечная", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Ани Лорак