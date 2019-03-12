HBO назвал дату выхода сериала "Чернобыль"
11:43, 12 марта 2019Общество
159 0
Телеканал HBO опубликовал трейлер сериала "Чернобыль", в котором указана его дата выхода.
Выпуск драмы запланирован на 6 мая \ УНИАН
Телеканал HBO опубликовал в Youtube первый трейлер минисериала "Чернобыль", который рассказывает о событиях в Украине в 1986 году.
Читайте такжеBBC: Чернобыль не такой радиоактивный кошмар, каким кажется
Выпуск драмы запланирован на 6 мая, передают fakty.com.ua.
Сериал расскажет о событиях, которые происходили после аварии на Чернобыльской АЭС.
Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.
Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter