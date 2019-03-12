HBO назвал дату выхода сериала "Чернобыль"

Телеканал HBO опубликовал трейлер сериала "Чернобыль", в котором указана его дата выхода.

Телеканал HBO опубликовал в Youtube первый трейлер минисериала "Чернобыль", который рассказывает о событиях в Украине в 1986 году.

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Выпуск драмы запланирован на 6 мая, передают fakty.com.ua.

Сериал расскажет о событиях, которые происходили после аварии на Чернобыльской АЭС.

Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".