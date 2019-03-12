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HBO назвал дату выхода сериала "Чернобыль"

11:43, 12 марта 2019
Общество
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Выпуск драмы запланирован на 6 мая \ УНИАН

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Выпуск драмы запланирован на 6 мая, передают fakty.com.ua.

Сериал расскажет о событиях, которые происходили после аварии на Чернобыльской АЭС.

Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

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Теги: #Чернобыль#сериал