Ани Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)

В кадрах звезда позирует в разных образах.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала серию новых селфи, на которых она выпятила губы.

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Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует в разных образах. Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.