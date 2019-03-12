Ани Лорак ужаснула сеть надутыми губами (фото)
11:21, 12 марта 2019Общество
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В кадрах звезда позирует в разных образах.
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала серию новых селфи, на которых она выпятила губы.
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Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует в разных образах. Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков своей страницы в Instagram откровенным нарядом, едва удерживающем ее грудь.
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