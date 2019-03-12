Светлана Лобода едва не "потеряла" грудь на сцене (фото)

Исполнительница не прекращает поражать фанатов пикантными снимками.

Опальная украинская певица Светлана Лобода поразила подписчиков ее страницы в Instagram откровенным нарядом.

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На опубликованной в stories фотографии артистка позирует в блестящем черном боди с декольте "до пупка".

В кадре "суперзвезда" стоит на сцене, сбросив с плеч кофту и оставшись в одном слишком открытом боди. На снимке видно, что наряд едва удерживает грудь Лободы.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.