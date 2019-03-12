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Светлана Лобода едва не "потеряла" грудь на сцене (фото)

09:12, 12 марта 2019
Общество
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Лобода покоряет публику откровенными нарядами / фото instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованной в stories фотографии артистка позирует в блестящем черном боди с декольте "до пупка".

В кадре "суперзвезда" стоит на сцене, сбросив с плеч кофту и оставшись в одном слишком открытом боди. На снимке видно, что наряд едва удерживает грудь Лободы.

instagram.com/stories/lobodaofficial/

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Светлана Лобода