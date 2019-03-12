Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике после родов (фото)
08:33, 12 марта 2019Общество
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Ведущая рассказала, что помогло ей восстановиться после родов.
Тодоренко похвасталась фигурой / фото instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике спустя три месяца после родов.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "Хотела рассказать, как страшно мне было согласится на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", — написала под фото Тодоренко.
фото instagram.com/reginatodorenko
Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.
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