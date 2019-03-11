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Лобода в купальнике и жилетке раздвинула обнаженные ноги, сидя на диване (фото)

20:02, 11 марта 2019
Общество
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На Светлане надето лишь черное боди и белая жилетка / Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода любит радовать своих фанатов провокативными фото. На этот раз звезда позировала на диване с обнаженными ногами в весьма пикантной позе.

Снимок звезда опубликовала в Instagram.

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На Светлане надето лишь черное боди и белая жилетка.

«Истинная женщина не волнуется - волнует», - подписала фото она.

"Невероятно красиво", "Шикарная", "Богиня",- прокомментировали фото поклонники певицы.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки.

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Теги: #певица#Светлана Лобода