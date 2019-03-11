Не рискуйте и будьте осмотрительны: известный астролог дал прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя с 11 по 17 марта отмечена большими изменениями в настроении звезд, причем не всегда эти изменения позитивны, считает астролог.

По мнению известного астролога Павла Глобы, неделя с 11 по 17 марта отмечена большими изменениями в настроении звезд, причем не всегда эти изменения позитивны.

Это значит, что пришло время для осмотрительности и осторожности. Людям, которые будут вынуждены рисковать, помогут окружающие, друзья, близкие, пишет "Словофраза".

Овен

Овнам астролог рекомендует научиться доверять внутреннему голосу. 15 марта этот совет окажется наиболее полезным, так как 15 число — самый опасный день недели для Овнов. Слишком быстро принимать решения на этой неделе не стоит. Даже в благоприятные дни типа 13, 14 или 17 марта лучше обдумывать каждый свой шаг. Если и произойдет что-то нехорошее, лучше не концентрировать свое внимание на этом. Нужно научиться прощать людей, особенно близких. Это время отмечено сильным энергетическим диссонансом, который может вызвать появление ссор и конфликтов. Нужно находиться подальше от людей, заниматься домашними делами, физкультурой. Все это очень сильно поднимет настроение представителям данного Знака Зодиак, поможет им пережить трудности.

Телец

Самый трудный день недели — понедельник. В этот день планеты постараются помешать счастью Тельцов и привлечению блага. Заговоры от бед и проблем помогут остаться на плаву и распределить свои силы правильно. Если удастся пережить невзгоды понедельника, то в конце недели можно рассчитывать на прибавку к зарплате, на эффективный отдых или даже на повышение. Главное — доказать начальству свою компетентность. В любви большая удача в конце недели ждет Тельцов. Находящихся в активном поиске второй половинки. Всем тем, кто уже имеет семью или находится в отношениях, лучше не оставаться в уединении надолго. Нахождение рядом с близкими людьми — хороший способ зарядиться удачей и привлечь больше удачи в свою жизнь. Еще астролог советует начать избавляться от лишнего хлама. Нужно также постараться очистить свою энергетику от негатива.

Близнецы

Близнецам Павел Глоба рекомендует сделать уборку в доме, провести ревизию, выбросить все лишнее. Астролог не советует откладывать это на потом. В разгаре дел в будни у Близнецов могут появиться непредвиденные проблемы, потому что звезды окажутся в не самом лучшем положении. Наибольшая удача ждет этих людей в самом конце и в самом начале недели. Несмотря на переменчивое настроение звезд, Вселенная будет требовать от Близнецов только побед. Этим людям придется смириться с тем, что даже второе место — это проигрыш. Звезды хотят, чтобы Близнецы были лучшими, но не могут помочь им удачей. Есть вероятность того, что людям этого Знака придется еще раз побороться за то, что принадлежит им по праву.

Рак

Ближе к концу рабочей недели у Раков может начать появляться плохое настроение и накапливаться усталость. Решить все проблемы поможет смена дел и обстановки. Всем, кто занимается скучной работой, нужно будет встряхнуться. Всем, кто находится в постоянном движении, лучше заняться релаксацией в последний рабочий день, вечером. В целом неделя прекрасно подходит для финансовой активности, покупок, сюрпризов, обновления гардероба. Неделя идеальная для деловой активности, но на выходных и в пятницу лучше сфокусировать внимание на отношениях, любви, общении, романтике. Полезен будет флирт и свидания. Можно будет выводить отношения на новый уровень.

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Лев

Львам необходимо научиться признавать свою несостоятельность в некоторых вопросах, нужно уметь признавать свою слабость и избавляться от гордости. На этой неделе Львы смогут выбраться из этих цепких лап обыденности и скуки. Во многом им поможет их уверенность в себе и умение абстрагироваться от негатива. Конце рабочей недели будет прекрасно подходить ляд покупок, поездок, тяжелой работы, новых знакомств. Нужно будет почаще слушать внутренний голос, проявлять терпимость и внимательность. Всем представителям этого Знака, которым надоела обыденность, лучше сменить обстановку. Можно обновить гардероб, внешний вид в целом. Главное — сильно не рисковать.

Дева

Девам на этой неделе звезды помогут найти свое предназначение в жизни. Целых четыре дня станут благоприятными практически во всех аспектах. Речь идет о 11,12, 15, 16 марта. В эти дни Девам нужно будет постараться принять все происходящее вокруг них, а потом постараться найти какой-то компромисс. Вообще, Павел Глоба не советует углубляться только в любовь или только в дела. Всем стоит заниматься понемногу.

Астролог рекомендует не быть Девам слишком категоричными. Одиноким представителям данного Знака это принесет много удачи, потому что люди начнут тянуться к ним. Это будет хорошее время для любых дел, поэтому Девам стоит бороться с ленью и нежеланием выходить из зоны комфорта. В трудных ситуациях полезной будет интуиция, сопряженная со здравым смыслом.

Весы

На этой неделе Весов ожидают большие изменения, которые коснутся личной жизни, семейных дел. Стоит настроиться на самое лучшее. Одиноким Весам удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся сблизиться еще сильнее. Перемены уже близко — нужно лишь немного подождать и найти способы скорейшего избавления от негативных мыслей. На работе Весов ожидают неприятные моменты — начальство, коллеги и партнеры по бизнесу могут на время перестать доверять Весам. Особенно актуально это для 15 марта — самого неблагоприятного дня недели. В этот день стоит рассчитывать только на свои силы и не стоит обижаться на решения, принятые другими людьми.

Скорпион

Скорпионам стоит подумать о том, как повысит энергетику и жизненный тонус. Удача напрямую будет зависеть от мотивации Скорпионов, от их умения находить способ подбодрить себя. Самый опасный день недели — воскресенье. Именно в этот день представителям данного Знака нужно будет перестать позволять негативным мыслям руководить собой. В целом неделя окажется прекрасным временем ляд поиска второй половинки и поиска друзей. Нужно как можно больше и чаще общаться с людьми, стараться помогать им во всем. На втором месте финансовые дела, покупки и работа. Также не стоит забывать про домашние дела — чистота в доме привлечет больше удачи и хорошего настроения. Особая удача ждет представителей творческих профессий и людей, которые вынуждены часто полагаться на креативное мышление.

Стрелец

Стрельцам успех на этой неделе подарит интуиция. В период с 11 по 17 число стоит еще чаще обращаться за помощью к шестому чувству. В любви такая тактика окажется наиболее продуктивной — не стоит полагаться лишь на логику. В трудных ситуациях стоит всегда оставаться спокойными, чтобы не наломать дров.

13 марта — самый сложный день для Стрельцов. В эту среду может произойти много вещей, которые не понравятся представителям данного Знака. Вселенная захочет увидеть больше мудрости в словах и действиях Стрельцов. Им придется держать себя в руках, быть осторожными и готовыми к взаимопониманию. В делах и на работе понадобится больше хладнокровия. Покупки пока лучше отложить.

Козерог

Начало недели будет очень благоприятным временем. Первые пару дней энергетика планет и звезд окажет самое лучшее воздействие на этих людей. В остальные дни повышенная активность может привести к энергетическому истощению, которое весьма опасно в долгосрочной перспективе. Козерогам следует вовремя отдыхать и не тратить время на дела, которые пока не важны. Для достижения наилучших результатов Козерогам Павел Глоба советует не сидеть на месте. Необходимо максимально часто стараться выходить за рамки, заставлять себя работать, трудиться в поте лица. Полезной окажется смена обстановки. Можно посетить другой город или даже страну. Астролог советует навестить родных и близких, подарить им побольше своего внимания.

Водолей

Водолеям успех подарит мотивация, хорошее настроение и наличие понятных целей в жизни. 13 и 14 марта — два самых благоприятных дня недели. В это время им стоит принимать самые трудные решения и не бояться неурядиц, потому что удача будет с ними. Главное сейчас — это серьезно относиться к своим обязанностям, к своим делам. Также астролог советует Водителям быть максимально щедрыми. Жадность необязательно выражается в материальной форме — нужно стараться дарить близким свое время и внимание. Эта неделя прекрасно подходит для покупок, для романтических встреч и смены обстановки. Можно смело обновлять гардероб, отправляться в путешествия, отдыхать и релаксировать, либо, наоборот, работать в поте лица. В период с 11 по 17 число можно найти вторую половинку, хорошего друга, единомышленника или человека, который станет хорошим наставником.

Рыбы

Рыбам повезет на этой неделе. В некоторых аспектах удача не потребует никакого непосредственного участия Рыб. Например, этим людям проще будет в любви. Одиноким Рыбам Вселенная может подарить человека, с которым получится достичь гармонии и создать отношения, крепкий союз. От Рыб понадобятся решительные действия. Павел Глоба рекомендует не погружаться слишком глубоко в домашние дела. Нужно быть на виду, посещать людные места, выглядеть сногсшибательно. Позитивные перемены будут возможны, если Рыбы смогут достичь внутреннего равновесия и смогут поменяться внутренне или внешне. Стоит потратить немного денег на себя любимых — поменять прическу, имидж в целом, обновить гардероб.