Сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки (фото)
18:27, 11 марта 2019Общество
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Гросу позирует в образе монахини, демонстрируя пышный бюст.
Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу / Instagram Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу восхитила поклонников смелым фото, которое было сделано во время сьемок клипа на песню "Дикая".
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На снимке, опубликованном в Instagram, Гросу позирует в образе монахини, демонстрируя пышный бюст.
Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу, одни фанаты признались, что она воплотила их эротические фантазии, другие же восхитились загадочностью кадра.
"Монашки уже не те", "Сексуальна!", "Очень загадочно. И интересно. Очень романтично", "Видно сосочки?", "Вот это кадр!" - написали в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк засветила грудь в Instagram и разозлила сеть.
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