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Сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки (фото)

18:27, 11 марта 2019
Общество
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Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу / Instagram Алина Гросу

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На снимке, опубликованном в Instagram, Гросу позирует в образе монахини, демонстрируя пышный бюст.

Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу, одни фанаты признались, что она воплотила их эротические фантазии, другие же восхитились загадочностью кадра.

"Монашки уже не те", "Сексуальна!", "Очень загадочно. И интересно. Очень романтично", "Видно сосочки?", "Вот это кадр!" - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк засветила грудь в Instagram и разозлила сеть.

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Теги: #певица#Гросу в России