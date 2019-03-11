57-летний Александр Цекало женился на молодой возлюбленной

По словам источников, пара сейчас живет на две страны — Америку и Россию.

57-летний продюсер Александр Цекало ранее заявлял, что собирается узаконить отношения с Дариной Эрвин, несмотря на их разницу в возрасте.

Он расписался с девушкой в США в присутствии близких друзей, пишет "СтарХит".

"Ребята расписались в Беверли-Хиллз, — рассказывают в окружении пары. — Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало".

Читайте такжеЦекало изменяет сестре Брежневой: встретил Новый год с любовницей в Риме - СМИ (фото)

Накануне Нового года СМИ опубликовали серию материалов, разоблачающих неверность Александра Цекало. Вначале шоумен был замечен в компании неизвестной девушки в одном из столичных ресторанов — пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем выяснилось, что влюбленные улетели в Рим, где провели все праздники вместе и гуляли по городу в обнимку.

Напомним, что сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка стала официальной женой Александра 10 лет назад. Цекало познакомился с ней в Киеве после скандального развода с Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, влюбленные поженились. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.