Украинская секс-бомба оголила грудь (фото)

Обнаженная Астафьева вызвала восторг в сети.

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева показала своим фанам новый пикантный кадр.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в колготках в сетку и объемной куртке на голое тело, из-под которой выглядывает ее обнаженная грудь.

"Сосок почти прикрыла", "Полегче", "Красиво", "Сосок видно, это законно вообще?", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева. Примадонна поразила всех своей худобой.