Украинская секс-бомба оголила грудь (фото)
13:34, 11 марта 2019Общество
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Обнаженная Астафьева вызвала восторг в сети.
Астафьева "засветила" грудь / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева показала своим фанам новый пикантный кадр.
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На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в колготках в сетку и объемной куртке на голое тело, из-под которой выглядывает ее обнаженная грудь.
"Сосок почти прикрыла", "Полегче", "Красиво", "Сосок видно, это законно вообще?", - пишут в комментариях под снимком.
Ранее папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева. Примадонна поразила всех своей худобой.
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