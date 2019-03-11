цей матеріал доступний українською

Украинская секс-бомба оголила грудь (фото)

13:34, 11 марта 2019
Общество
329 0
Астафьева &quot;засветила&quot; грудь / фото instagram.com/da_astafieva

Читайте такжеАни Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в колготках в сетку и объемной куртке на голое тело, из-под которой выглядывает ее обнаженная грудь. 

"Сосок почти прикрыла", "Полегче", "Красиво", "Сосок видно, это законно вообще?", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева. Примадонна поразила всех своей худобой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Даша Астафьева