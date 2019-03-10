Леся Никитюк засветила грудь в Instagram и разозлила сеть (фото)

Снимок в открытом сарафане с глубоким декольте звезда опубликовала Instagram.

Украинская телеведущая Леся Никитюк и экс-участница "Танцев со звездами" вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото.

Снимок в открытом сарафане с глубоким декольте звезда опубликовала Instagram.

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"Багиня Египта", - написала Никитюк в одном из хештегов под своим постом.

"Можно и поскромнее, а то не похожа на багиню", "Не знаю как богиня, а вот девушку самой древней профессии напоминаете точно", "Фу, жесть", "Дурочка, раз решила набираться популярности таким образом", - написали в комментариях под постом.

Впрочем, не все участники дискуссий отнеслись к посту Никитюк с такой строгостью: "Та ладно вам, крутая Леся", "Леся, вы супер. Не обращайте внимания на комменты завистников", "Багиня! Фигурка огонь!" - написали поклонники Леси.

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