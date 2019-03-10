"Перейдет Турции": астролог дал неожиданный прогноз по Крыму

Астролог Влад Росс считает, что в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины.

Известный астролог Влад Росс дал неожиданный прогноз по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма.

Как подчеркнул он в интервью "Апострофу", рано или поздно полуостров перейдет под протекцию Турции.

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"Крым - это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров", - добавил Росс.

Как сообщал УНИАН, астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе.