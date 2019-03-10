цей матеріал доступний українською

"Перейдет Турции": астролог дал неожиданный прогноз по Крыму

14:42, 10 марта 2019
Общество
1017 0
Влад Росс / фото УНИАН

Как подчеркнул он в интервью "Апострофу", рано или поздно полуостров перейдет под протекцию Турции.

Читайте такжеАстролог назвал "денежные" даты марта

"Крым - это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров", - добавил Росс.

Как сообщал УНИАН, астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Турция