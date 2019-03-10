Террорист Гиркин решил продать медаль за оккупацию Крыма из-за нехватки денег

Стартовая цена медали из золота 750-й пробы - 1 миллион рублей.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) решил продать медаль за оккупацию Крыма Россией, полученную в 2014 году, из-за нехватки денег.

Как передает РБК, лот выставлен на продажу на сайте специально-нумизматической фирмы "Монеты и медали", которая проводит очные аукционы по продаже монет, медалей и орденов.

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Стартовая цена медали - 1 млн рублей. Она изготовлена из золота 750-й пробы. В описании лота указано, что это негосударственная награда Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Ее вручали лицам, которые внесли "наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию".

Как сообщил Стрелков (Гиркин) на своей странице в российской соцсети "Вконтакте", он решил продать медаль, поскольку "имеют место материальные проблемы", которые невозможно "залатать" имеющимися наличными средствами".

Также российский террорист уточнил, что получил медаль весной 2014 года, до начала войны на Донбассе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.