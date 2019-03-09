Оголила грудь и облизала стену: "плохая девочка" Астафьева шокировала серией эротичных фото

Даша Астафьева в эротичных образах вновь появилась на страницах мужского журнала Playboy.

Украинская певица и модель Даша Астафьева шокировала поклонников новой серией эротических фото, сделанных для свежего выпуска мужского журнал Playboy.

Соблазнительные снимки с фотосессии украинская звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной фотографии Даша Астафьева в больших круглых серьгах высунув язычок соблазнительно облизывает стену.

Фанаты Астафьевой пришли в восторг от этого снимка. "Плохая девочка"; "Красоточка"; "Сплошной огненный секс"; "Как же это сексуально", - писали взбудораженные подписчики в комментариях к фото.

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На втором фото Даша Астафьева в тех же круглых серьгах, колготах в сеточку и черном бархатном боди оголила свою пышную грудь, соски которой прикрывает лишь надпись "цензура".

Этот снимок также не оставил равнодушным поклонников звезды. "Достала эта цензура))"; "Жгучая!"; "Можно уже и без наклеек"; "Даша, заведи себе телеграмм, там нет цензуры"; "Ох и Даша", - пишут фанаты Астафьевой.

Как сообщал УНИАН ранее, анонсировано появление эротической фотосессии Даши Астафьевой в мужском журнале Playboy.