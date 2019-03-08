Ани Лорак засветила грудь в платье с очень глубоким декольте (фото)

Многие поклонники восхитились фигурой Ани Лорак и не смогли обойти вниманием ее декольте.

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, опубликовала новое фото, вызвавшее бурные дискуссии среди поклонников.

Новым снимком певица поделилась на своей странице в Instagram. Ани Лорак предстала в коралловом платье с очень глубоким декольте, которое оголяет пышную грудь артистки.

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"С праздником весны, милые девочки!", - подписала снимок Ани Лорак.

Многие поклонники восхитились фигурой и выбором наряда певицы, и естественно не смогли обойти вниманием ее декольте.

"С праздником весны, красавица!"; "Прекрасная"; "Вы сногсшибательны!"; "Вы, как всегда, обворожительно красивы"; "Невероятной красоты. Само совершенство"; "С праздником, вы сама как Весна"; "Боже мой, какое платье! И фигура! Восхищаюсь!"; "Шикарный образ, Каролина!"; "Красивая как весенний тюльпан"; - комментировали подписчики пост Ани Лорак.

Напомним, ранее Ани Лорак вызвала восторг в сети своим новым снимком, на котором она позирует в обтягивающем платье бежевого цвета.