Декольте до пояса: Светлана Лобода "взорвала" Торонто очень откровенными нарядами (фото)

Исполнительница любит откровенные наряды.

Опальная украинская звезда Светлана Лобода начала гастроли по Канаде.

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Первый концерт артистка дала в Торонто. Певица поделилась яркими кадрами своих выступлений в Instagram-stories.

Светлана Лобода выходила на сцену в очень откровенных нарядах, обнажающих ее грудь и ноги. Так, пред зрителями она предстала в блестящем боди с глубоким декольте до самого пояса и обтягивающем комбинезоне, верх которого едва удерживал бюст.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.