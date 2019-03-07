Декольте до пояса: Светлана Лобода "взорвала" Торонто очень откровенными нарядами (фото)
17:14, 07 марта 2019Общество
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Исполнительница любит откровенные наряды.
Опальная украинская звезда Светлана Лобода начала гастроли по Канаде.
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Первый концерт артистка дала в Торонто. Певица поделилась яркими кадрами своих выступлений в Instagram-stories.
Светлана Лобода выходила на сцену в очень откровенных нарядах, обнажающих ее грудь и ноги. Так, пред зрителями она предстала в блестящем боди с глубоким декольте до самого пояса и обтягивающем комбинезоне, верх которого едва удерживал бюст.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.
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