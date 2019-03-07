"Виниры?": улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram (фото)

Подписчики назвали улыбку Лорак неестественной и заподозрили ее в установке виниров.

Ани Лорак в очередной раз вызвала споры в сети своим фото. Подписчики назвали улыбку Лорак неестественной и заподозрили ее в установке виниров.

Читайте такжеИзвестный российский рэпер выпустил клип, снятый в Киеве (видео)

Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"У нее виниры?", "Противно", "Неествественная улыбка", - написали хейтеры Лорак.

"Вы даже едите восхитительно", "Какая улыбка!", "Очень красивая", "Ах, какая женщина", - поддержали певицу ее фанаты.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в роскошном платье из перьев засветила стройные ножки.