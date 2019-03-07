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"Виниры?": улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram (фото)

16:02, 07 марта 2019
Общество
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Instagram Ани Лорак

Ани Лорак в очередной раз вызвала споры в сети своим фото. Подписчики назвали улыбку Лорак неестественной и заподозрили ее в установке виниров. 

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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.

"У нее виниры?", "Противно", "Неествественная улыбка", - написали хейтеры Лорак.

"Вы даже едите восхитительно", "Какая улыбка!", "Очень красивая", "Ах, какая женщина", - поддержали певицу ее фанаты.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в роскошном платье из перьев засветила стройные ножки.

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Теги: #певица#Ани Лорак