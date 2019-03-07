"Виниры?": улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram (фото)
16:02, 07 марта 2019Общество
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Подписчики назвали улыбку Лорак неестественной и заподозрили ее в установке виниров.
Instagram Ани Лорак
Ани Лорак в очередной раз вызвала споры в сети своим фото. Подписчики назвали улыбку Лорак неестественной и заподозрили ее в установке виниров.
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Фото певица опубликовала на странице в Instagram.
"У нее виниры?", "Противно", "Неествественная улыбка", - написали хейтеры Лорак.
"Вы даже едите восхитительно", "Какая улыбка!", "Очень красивая", "Ах, какая женщина", - поддержали певицу ее фанаты.
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