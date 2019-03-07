"Похожи!": Леся Никитюк показала фото с мамой

Ведущая поздравила маму с днем рождения фото с ней.

Известная украинская телеведущая, самая скандальная участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк показала фото со своей мамой Екатериной.

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Снимок ведущая разместила на своей странице в Instagram. В посте она оставила теплые слова с поздравлением.

"Мамуля… Моя дорогая Кэт. Кэтрин. Happy Birthday" Берегите своих мам. P.S. Ох и пачка у меня на фото", - написала Никитюк.

"Очень красивая мама", "Молодая мама", "Похожи!", "Молодая мама и красивая", - пишут в комментариях под фото.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью. На опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в мини-юбке интересного кроя цвета морской волны, горчичном топе с глубоким декольте и пиджаке в черно-белую полоску.