Одесский живодер получил 7 лет тюрьмы за жестокое обращение с котятами

Мужчина брал котят под опеку "в добрые руки", после чего дома жестоко издевался над ними.

Киевский райсуд в четверг, 7 марта, признал виновным в жестоком обращении с животными 37-летнего Максима Литвина и назначил ему наказание в виде 6 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

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Напомним, что дело Литвина в прошлом году получило большой резонанс в СМИ. Мужчина брал котят под опеку "в добрые руки", после чего дома жестоко издевался над животными – бил и обливал их кипятком.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевский районный суд Одессы арестовал Максима Литвина, подозреваемого в жестоком обращении с животными.

Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Из-за вышеназванной семьи волонтеры проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.

2 ноября прокуратура Одесской области заявила, что направила в суд уголовное производство в отношении подозреваемого.