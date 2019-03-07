"Было весело": Галкин показал видео с Пугачевой
12:36, 07 марта 2019Общество
210 0
Муж Примадонны снова порадовал подписчиков новым видео.
Пугачева стала звездой вечера / Скриншот
Шоумен Максим Галкин снял ролик, героями которого стали его супруга, 69-летняя Алла Пугачева, и гости, пришедшие на празднование дня рождения сатирика Михаила Жванецкого.
Читайте такжеГрудь Ани Лорак взбудоражила сеть (фото)
"Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно", — написал Галкин в Instagram и опубликовал видео.
Артистка появилась в кадре в платье интересного кроя с бежевой пышной юбкой и закрытым черным верхом. Волосы Пугачевой распущены и уложены в легкие волны.
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter