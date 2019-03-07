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"Было весело": Галкин показал видео с Пугачевой

12:36, 07 марта 2019
Общество
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Пугачева стала звездой вечера / Скриншот

Шоумен Максим Галкин снял ролик, героями которого стали его супруга, 69-летняя Алла Пугачева, и гости, пришедшие на празднование дня рождения сатирика Михаила Жванецкого.

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"Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно", — написал Галкин в Instagram и опубликовал видео. 

Артистка появилась в кадре в платье интересного кроя с бежевой пышной юбкой и закрытым черным верхом. Волосы Пугачевой распущены и уложены в легкие волны. 

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью.

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Теги: #фото#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева