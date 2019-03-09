День землеустроителя - поздравления, стихи и пожелания
Профессиональный праздник День землеустроителя отмечается в Украине ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта. В 2019 году День землеустроителя Украины приходится на 9 марта. Этим весенним днем поздравляют специалистов, которые занимаются распределением земельных ресурсов, а лучших работников-землеустроителей награждают подарками, благодарностями и премиями.
О профессии землеустроителя знают далеко не все. Впрочем, в Украине эта профессия всегда пользовалась уважением, ведь она связана с бесценным сокровищем страны - ее землей. Развитие общества во все времена была связана именно с землей, которая и сейчас остается основным средством для существования человечества и источником общественного богатства.
История праздника начинается с 1999 года, когда президент издал указ №1556/99, учредив День землеустроителя. Надо отметить, что в Украине действует Государственный земельный кадастр, посредством которого осуществляется влияние на процесс рационального использования и охраны земельных ресурсов. Основная цель землеустройства заключается в обеспечении охраны земельных ресурсов, создании благоприятной экологической среды и формирования рациональной системы использования земель.
Современный землеустроитель – это специалист в области государственного управления, экономики, экологии, права, сельского хозяйства, территориального планирования, геоинформатики, который должен уметь качественно и на высоком квалификационном уровне готовить управленческие и проектные решения, разрабатывать документацию по землеустройству.
Землеустроители следят за тем, чтобы земля использовалась рационально и эффективно. Им нужно хорошо знать законы, чтобы вести планирование и документацию. От их профессионализма зависит, насколько по-хозяйски используется земля и в каком состоянии она будет передана потомкам.
День землеустроителя - поздравления в стихах
Четко землю обмерять —
Дело это непростое.
Буду Вас я поздравлять
С днем землеустроя!
***
Пусть будет чудным урожай,
Цветут сады повсюду,
Ты ж поздравленья принимай,
Хвалить тебя я буду.
Как хороша наша земля,
Ребята, посмотрите,
Заслуга в этом и твоя,
Друг, землеустроитель.
В твой праздник теплые слова
Пусть будут и подарки,
От счастья кругом голова,
И солнце светит ярко!
***
Мастер по землеустройству,
Работник на все руки,
Живи ты в мире без печали,
Работай ты без скуки!
Процветания, благ семейных
Тебе я пожелаю.
Еще разочек искренне
Тебя я поздравляю!
***
Подарки, грамоты и премии,
Землеустроителям сегодня!
Мы поздравляем вас сердечно,
Чтобы трудилось вам свободно!
Чтобы законы помогали вам,
И развивалось бы хозяйство!
Ведь это лучшее, что может быть!
В доходах будет постоянство!
Вы Украину прославляете,
Своими снова достиженьями,
Желаем крепкого здоровячка,
И только мудрые решения!
День землеустроителя - поздравления в прозе
Искренне поздравляю всех, кто избрал своей профессией труд на родной земле, кто беспокоится о ее состоянии и плодородии, о ее настоящем и будущем, с профессиональным праздником – Днем землеустроителя!
В ваших рядах – не просто компетентные специалисты, а еще – мужественные, сильные, смелые люди, преданные делу, которое выбрали по зову сердца. Ваш упорный ежедневный труд способствует укреплению землеустроительной службы, служит залогом ее успешного развития.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и согласия в семьях, вдохновенного, плодотворного труда и новых успехов в избранном деле!
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Землеустройство – это тот процесс, в котором часто бывает сложно угодить всем сторонам, не говоря уже о собственных интересах. Пожелаем же землеустроителям всегда уметь находить баланс между тем, чего хотят владельцы земельного участка, тем, что говорит закон, и тем, что желает получить сам землеустроитель.
День землеустроителя - поздравления в смс
Землеустроители, вы беспокоитесь об охране, сохранении, разумном и рациональном использовании земельных ресурсов района. Долгих лет жизни и всех земных щедрот!
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За мир, дружбу и землеустроительную службу!
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Поздравляем Вас с днем землеустроителя! Желаем всегда хорошей погоды, теплой земли и попутного ветра!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником. Земля – наше основное национальное богатство, находящееся под особой охраной государства. Это наша святыня, кормилица, неиссякаемый источник вдохновения. Добра и счастья вам и вашим семьям!