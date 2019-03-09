День землеустроителя - поздравления, стихи и пожелания

История праздника начинается с 1999 года, когда президент Украины своим указом учредил День землеустроителя.

Профессиональный праздник День землеустроителя отмечается в Украине ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта. В 2019 году День землеустроителя Украины приходится на 9 марта. Этим весенним днем поздравляют специалистов, которые занимаются распределением земельных ресурсов, а лучших работников-землеустроителей награждают подарками, благодарностями и премиями.

О профессии землеустроителя знают далеко не все. Впрочем, в Украине эта профессия всегда пользовалась уважением, ведь она связана с бесценным сокровищем страны - ее землей. Развитие общества во все времена была связана именно с землей, которая и сейчас остается основным средством для существования человечества и источником общественного богатства.

История праздника начинается с 1999 года, когда президент издал указ №1556/99, учредив День землеустроителя. Надо отметить, что в Украине действует Государственный земельный кадастр, посредством которого осуществляется влияние на процесс рационального использования и охраны земельных ресурсов. Основная цель землеустройства заключается в обеспечении охраны земельных ресурсов, создании благоприятной экологической среды и формирования рациональной системы использования земель.

Современный землеустроитель – это специалист в области государственного управления, экономики, экологии, права, сельского хозяйства, территориального планирования, геоинформатики, который должен уметь качественно и на высоком квалификационном уровне готовить управленческие и проектные решения, разрабатывать документацию по землеустройству.

Землеустроители следят за тем, чтобы земля использовалась рационально и эффективно. Им нужно хорошо знать законы, чтобы вести планирование и документацию. От их профессионализма зависит, насколько по-хозяйски используется земля и в каком состоянии она будет передана потомкам.

День землеустроителя - поздравления в стихах

Четко землю обмерять —

Дело это непростое.

Буду Вас я поздравлять

С днем землеустроя!

***

Пусть будет чудным урожай,

Цветут сады повсюду,

Ты ж поздравленья принимай,

Хвалить тебя я буду.

Как хороша наша земля,

Ребята, посмотрите,

Заслуга в этом и твоя,

Друг, землеустроитель.

В твой праздник теплые слова

Пусть будут и подарки,

От счастья кругом голова,

И солнце светит ярко!

***

Мастер по землеустройству,

Работник на все руки,

Живи ты в мире без печали,

Работай ты без скуки!

Процветания, благ семейных

Тебе я пожелаю.

Еще разочек искренне

Тебя я поздравляю!

***

Подарки, грамоты и премии,

Землеустроителям сегодня!

Мы поздравляем вас сердечно,

Чтобы трудилось вам свободно!

Чтобы законы помогали вам,

И развивалось бы хозяйство!

Ведь это лучшее, что может быть!

В доходах будет постоянство!

Вы Украину прославляете,

Своими снова достиженьями,

Желаем крепкого здоровячка,

И только мудрые решения!

День землеустроителя - поздравления в прозе

Искренне поздравляю всех, кто избрал своей профессией труд на родной земле, кто беспокоится о ее состоянии и плодородии, о ее настоящем и будущем, с профессиональным праздником – Днем землеустроителя!

В ваших рядах – не просто компетентные специалисты, а еще – мужественные, сильные, смелые люди, преданные делу, которое выбрали по зову сердца. Ваш упорный ежедневный труд способствует укреплению землеустроительной службы, служит залогом ее успешного развития.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и согласия в семьях, вдохновенного, плодотворного труда и новых успехов в избранном деле!

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Землеустройство – это тот процесс, в котором часто бывает сложно угодить всем сторонам, не говоря уже о собственных интересах. Пожелаем же землеустроителям всегда уметь находить баланс между тем, чего хотят владельцы земельного участка, тем, что говорит закон, и тем, что желает получить сам землеустроитель.

День землеустроителя - поздравления в смс

Землеустроители, вы беспокоитесь об охране, сохранении, разумном и рациональном использовании земельных ресурсов района. Долгих лет жизни и всех земных щедрот!

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За мир, дружбу и землеустроительную службу!

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Поздравляем Вас с днем землеустроителя! Желаем всегда хорошей погоды, теплой земли и попутного ветра!

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Поздравляю вас с профессиональным праздником. Земля – наше основное национальное богатство, находящееся под особой охраной государства. Это наша святыня, кормилица, неиссякаемый источник вдохновения. Добра и счастья вам и вашим семьям!