Что подарить на 8 марта: социологи рассказали, чего хотят женщины

Большинство женщин хотели бы получить в подарок цветы.

Накануне Международного женского дня мужчины задаются вопросом, что подарить женщинам на 8 марта.

Эксперты Киевского международного института социологии провели опрос и узнали, чего хотят женщины.

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Так, согласно результатам исследования, 23% женщин хотят получить цветы, а 32% мужчин намерены сделать такой подарок.

12% респондентов-женщин заявили, что не ждут от мужчин никаких подарков кроме заботы и внимания. 7% женщин хотели бы получить в подарок косметику, духи или туалетную воду, и такое же количество мужчин намерены их подарить.

Романтический ужин ждут 5% женщин, и столько же мужчин планируют именно таким образом порадовать своих любимых. 7% мужчин планируют подарить деньги, и 5% женщин хотели бы получить именно такой подарок.

Также исследование выявило, что 13% респондентов-женщин не имеют человека, от которого они ждут подарков, а 10% мужчин некому их дарить.

Ранее УНИАН рассказывал, как поздравить женщин с 8 марта.