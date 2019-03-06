Участница "Танцев со звездами" стала мамой
14:35, 06 марта 2019Общество
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Новорожденный малыш чувствует себя хорошо.
Холоденко не раскрывает пол ребенка / фото instagram.com/kholodenkon
Украинский психолог, ведущая и участница "Танцев со звездами" Наталья Холоденко родила второго ребенка.
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Как сообщается, ребенок родился с весом 3500 граммов и ростом 53 см.
"Добро пожаловать в наш мир, мой милый малыш" - прокомментировала радостное событие счастливая мама изданию Viva.
Пол малыша пока не раскрывают, но известно, что мама и младенец чувствуют себя прекрасно. Напомним, у Холоденко есть шестилетний сын Ларион.
Ранее экс-ведущая программ "Репортер" и "Утро с Украиной" Ирина Волкова впервые стала мамой. 36-летняя телезвезда родила сына.
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