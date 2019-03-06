Ани Лорак поразила сеть своей грудью (фото)
13:45, 06 марта 2019Общество
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На фото она запечатлена в черном бюстье с глубоким декольте и розовом пиджаке.
Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram / Instagram Ани Лорак
Опальная украинская певица Ани Лорак вызвала жаркие обсуждения в Instagram из-за новых фото, на которых она "засветила" пышную грудь.
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Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в черном бюстье с глубоким декольте и розовом пиджаке.
"Если у тебя есть мечта, не стой, действуй! Keep walking! Never give up!", - написала Ани Лорак.
"Классные сиськи!", "Огонь!", "Шикарная грудь!", - пишут в комментариях.
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