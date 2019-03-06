цей матеріал доступний українською

Ани Лорак поразила сеть своей грудью (фото)

13:45, 06 марта 2019
Общество
430 0
Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram / Instagram Ани Лорак

Читайте такжеВ Москве избили маму и брата популярного блогера Юрия Дудя

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в черном бюстье с глубоким декольте и розовом пиджаке.

"Если у тебя есть мечта, не стой, действуй! Keep walking! Never give up!", - написала Ани Лорак.

"Классные сиськи!", "Огонь!", "Шикарная грудь!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в сети показали Тину Кароль без макияжа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Ани Лорак в России