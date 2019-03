Ани Лорак поразила сеть своей грудью (фото)

На фото она запечатлена в черном бюстье с глубоким декольте и розовом пиджаке.

Опальная украинская певица Ани Лорак вызвала жаркие обсуждения в Instagram из-за новых фото, на которых она "засветила" пышную грудь.

Читайте такжеВ Москве избили маму и брата популярного блогера Юрия Дудя

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в черном бюстье с глубоким декольте и розовом пиджаке.

"Если у тебя есть мечта, не стой, действуй! Keep walking! Never give up!", - написала Ани Лорак.

"Классные сиськи!", "Огонь!", "Шикарная грудь!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в сети показали Тину Кароль без макияжа.