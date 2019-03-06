В сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)

Певица сфотографирована в белых брюках, синем джемпере, а ее волосы уложены аккуратными локонами.

В сети появилось фото 34-летней певицы Тины Кароль без макияжа.

Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram.

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Певица сфотографирована в белых брюках, синем джемпере, а ее волосы уложены аккуратными локонами.

Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах.

Как сообщал УНИАН, Лобода напугала сеть новым фото. Подписчики решили, что певица обрезала свои длинные волосы и сделала короткую стрижку.