В сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)
12:00, 06 марта 2019Общество
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Певица сфотографирована в белых брюках, синем джемпере, а ее волосы уложены аккуратными локонами.
Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram / Instagram фан-страница Тины Кароль
В сети появилось фото 34-летней певицы Тины Кароль без макияжа.
Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram.
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Певица сфотографирована в белых брюках, синем джемпере, а ее волосы уложены аккуратными локонами.
Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах.
Как сообщал УНИАН, Лобода напугала сеть новым фото. Подписчики решили, что певица обрезала свои длинные волосы и сделала короткую стрижку.
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