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В сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)

12:00, 06 марта 2019
Общество
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Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram / Instagram фан-страница Тины Кароль

Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram.

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Певица сфотографирована в белых брюках, синем джемпере, а ее волосы уложены аккуратными локонами.

Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах.

Как сообщал УНИАН, Лобода напугала сеть новым фото. Подписчики решили, что певица обрезала свои длинные волосы и сделала короткую стрижку.

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Теги: #певица#Тина Кароль