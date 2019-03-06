Группа The Prodigy отменила все концерты после смерти своего вокалиста

В 2019 году группа должна была выступить на фестивале UPark в Киеве.

В связи со смертью лидера группы The Prodigy Кита Флинта британские музыканты отменили все предстоящие концерты.

Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

«После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты The Prodigy будут отменены, решение вступает в силу прямо сейчас», говорится в сообщении.

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Отметим, в 2019 году группа должна была выступить на фестивале UPark в Киеве. Ожидалось, что музыканты презентуют свой новый альбом No Tourists, который вышел в ноябре 2018 года. Организаторы фестиваля UPark уже начали переговоры с менеджментом группы The Prodigy относительно выступления в рамках фестиваля после смерти вокалиста.

Напомним, 4 марта стало известно, что в Великобритании на 50-м году жизни скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт. Причиной смерти вокалиста The Prodigy стало самоубийство, сообщили музыканты.