«Угадайте, какой это год?»: Дзидзьо показал себя без бороды

Певец озадачил своих поклонников уникальной фотографией.

Популярный украинский артист Михаил Хома (Дзидзьо) показал в Instagram архивное фото, на котором у него еще нет бороды.

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«Это я без бороды. Угадайте какой это год?», - спросил артист у своих подписчиков.

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что фотография была сделана во второй половине девяностых годов, другие предполагают, что фото сняли в 2005-2008 году.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в Киеве на Dzidzio совершили нападение. После этого злоумышленники скрылись. Полиция ввела план "Перехват", и позже обнаружила одну из машин, на которых скрылись нападавшие. 22 января артиста выписали из больницы.